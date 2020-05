Covid 19: Cornioli “Zero positivi anche oggi, deluso da chi non porta mascherina, mostra poco rispetto e nessun senso di responsabilità”

Un’altra giornata e’ passata senza nuovi casi positivi a Sansepolcro. Se vogliamo continuare con questa scia, dobbiamo pretendere dagli altri che indossino la mascherina. Se parlo con qualcuno che non ce l’ha, non e’ lui a rischiare ma io. E allora gli va fatto notare. Non e’ maleducazione chiedere il rispetto delle regole. E’ maleducazione non osservarle. Ed e’ anche rischioso. Un saluto, a domani

