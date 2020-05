Coronavirus fase 2: Bacchetta “0 positivi, 1 nuovo guarito, 17 persone in quarantena”

“Oggi abbiamo commemorato come il Coronavirus lo rende possibile Venanzio Gabriotti, rispettando le indicazioni delle autorità. Il suo messaggio in questo contesto assume un significato anche maggiore. Continueremo il bollettino quotidiano fino a domenica 17 maggio 2020 poi con la Fase Tre rallenteremo i ritmi perché le circostanze non lo richiedono più fortunatamente e terremmo aggiornamenti settimanali concentrandoci sulle attività dei singoli settori. Nessun nuovo positivo e 1 guarito per complessivi 20 positivi e 90 persone guarite. I dati sono molto buoni pensando alla complicata situazione iniziale. 17 persone sono in quarantena precauzionale. Da oggi c’è un ampiiamento degli ingressi nei cimireri. Sono state distribuite le 6600 mascherine alle farmacie. Devo fare i complimenti per la gestione del mercato perché le presenze sono ordinate e sicure, senza i temuti assembramenti. Con l’auspicio che presto possa tornare nel centro storico”.

