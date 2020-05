Rivi (Lega) Tari: intervenga il Sindaco con Sei Toscana per un abbattimento del costo del servizio”

“È necessario sgravare le imprese soggette a chiusura forzata, con un differimento ulteriore della prima rata”

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a livello consiliare entrerà nel vivo la discussione su ciò che il Comune vorrà realmente fare per venire incontro alle esigenze delle nostre attività economiche, visto il momento di forte difficoltà che queste stanno vivendo. Riteniamo che un capitolo importante della discussione debba essere la tari, ovvero la tassa sui rifiuti.

In questa fase emergenziale, richiediamo al Comune di intervenire con sei toscana per ottenere uno sgravio del costo, in modo da poter applicare una rimodulazione e una diminuzione delle tariffe per tutti i cittadini e per tutte le imprese. Per questo è fondamentale che il Sindaco si batta con forza con sei toscana, intervenendo formalmente, richiedendo anche dati e indicatori oggettivi che vadano ad accertare quale sia stata l’entità del servizio di cui la Città ha effettivamente goduto.

Abbiamo richiesto con un atto di indirizzo, calendarizzato nel prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà martedì 12 maggio, di differire quanto più possibile la prima rata della tari, e per le attività che sono state soggette a chiusura parziale o totale un differimento ulteriore. Abbiamo richiesto, inoltre, un ulteriore abbattimento della tariffa per le attività economiche, proporzionalmente in base al periodo di chiusura forzata imposta dalle misure del Governo.

È fondamentale, a mio avviso, dare fin da subito un indirizzo politico chiaro al Sindaco e alla Giunta, anche in considerazione del fatto che delle prime significative risorse si libereranno nel breve periodo. Nel mese di maggio, infatti, saranno discusse e votate due rinegoziazioni dei mutui del Comune con Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti di credito privati, che libereranno importanti risorse, ancora da quantificare in modo più preciso.

Come già annunciato, come forza di opposizione siamo disponibili a ragionare su tutte le misure economiche necessarie per aiutare il nostro tessuto economico.

