Montone – Fase 2, il Comune dona mascherine a bambini e ragazzi del territorio. Un gesto di vicinanza ai più piccoli per ripartire in sicurezza

Sono in arrivo delle mascherine gratuite per i bambini e i ragazzi di Montone. L’Amministrazione comunale, dopo aver distribuito un kit con dispositivi di protezione individuale a tutti i cittadini adulti, ha infatti pensato di regalare delle mascherine personalizzate e speciali anche ai più piccoli del territorio.

Un gesto di attenzione e vicinanza per rendere più semplice ai giovanissimi, di età compresa tra 1 e 14 anni, l’utilizzo di un dispositivo che entrerà per un po’ a far parte della nostra quotidianità.

“Un dono – commenta l’Amministrazione guidata dal sindaco Mirco Rinaldi – reso possibile anche grazie al generoso contributo di imprese, associazioni e privati cittadini. Sulle mascherine è rappresentato il simbolo della nostra comunità e un messaggio grafico positivo di buon auspicio per la ripartenza di tutte le attività, comprese quelle dei più piccoli. Voi giovani siete il nostro futuro, ripartiamo con coraggio e fiducia in sicurezza”.

