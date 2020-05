M5S Sansepolcro, massima attenzione sulle nostre scuole. Il Comune si attivi per il rientro dei nostri ragazzi a settembre in condizioni di massima sicurezza

Il rientro dei nostri figli a scuola sarà certamente uno dei passaggi fondamentali che segnerà la “nuova normalità”, inevitabilmente diversa da quella a cui eravamo abituati. Sappiamo ormai con certezza che le scuole riapriranno a settembre. E’ dunque indispensabile che i comuni, cui spetta la competenza sulle scuole dell’infanzia e sulle scuole primarie, inizino fin da ora ad attivarsi per garantire le condizioni adeguate di sicurezza per bambini, insegnanti e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) degli istituti.

A tal fine abbiamo presentato al Sindaco una interrogazione, sulla quale chiediamo una risposta urgente, affinché venga presa in carico quanto prima la soluzione di questa delicatissima problematica.

Come noto sono attualmente allo studio forme di insegnamento a distanza che possano permettere – compatibilmente con le esigenze lavorative e familiari – di poter diminuire il numero degli studenti contemporaneamente presenti nelle classi. Si tratta chiaramente di soluzioni d’emergenza che possono essere applicate negli istituti in cui non sia possibile agire diversamente e comunque solo per studenti delle scuole superiori, ma che è impensabile applicare massivamente per studenti delle scuole elementari e ancor più per i bambini della scuola dell’infanzia.

Riteniamo pertanto indispensabile che il Comune si attivi quanto prima per l’individuazione delle modalità più idonee per garantire il rientro – in piena condizione di sicurezza – dei nostri ragazzi e del personale scolastico.

Auspichiamo che il Comune ponga la massima attenzione a questo suo compito, interagendo fattivamente con il dirigente scolastico. Con la nostra interrogazione chiediamo infine se anche il Comune di Sansepolcro – come fatto, ad esempio dal vicino Comune di San Giustino – intenda promuovere azione per aiutare gli alunni le cui famiglie sono in difficoltà con l’acquisto degli apparecchi di connessione alle videolezioni.

Nei decreti che verranno approvati nei prossimi giorni si prevedono investimenti molto importanti per l’edilizia scolastica nonché per la digitalizzazione: si tratta di sfida impegnative e sulle quali serve il massimo impegno. Quando i nostri figli torneranno nelle aule e saremo tranquilli per la loro sicurezza potremo finalmente dire davvero di essere fuori da questo incubo.

