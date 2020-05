L’Amministrazione Comunale: “Dalle opposizioni solo propaganda e inesattezze, noi al lavoro per fronteggiare l’emergenza”

Dall’opposizione tutta l’emergenza sanitaria in corso è stata confusa come un momento di sola propaganda.

Avremmo francamente preferito evitare di rispondere alle solite, piccole polemiche propagandistiche da parte di alcune opposizioni, accettabili in tempi normali e che risultano inopportune in un periodo particolare come questo.

Continuano, infatti, le prese di posizione a suon di post e di comunicati stampa pieni di inesattezze e attacchi strumentali. Vale la pena ricordare che nel corso delle ultime sedute consiliari, l’Amministrazione Comunale ha sempre dimostrato massima apertura al dialogo e al confronto.

Come è stato chiarito a più riprese, non proposte generalizzate e sconclusionate, ma interventi utili e diretti verso coloro che sono danneggiati dall’emergenza, saranno attuati nel momento in cui saranno resi noti gli strumenti che le amministrazioni locali avranno a loro disposizione.

Siamo ancora in attesa di conoscere entità e modalità delle misure governative che impatteranno sui bilanci degli enti comunali e che faranno in modo di adottare alcune scelte fondamentali.

Nel frattempo stiamo mettendo in campo le prime iniziative a sostegno degli esercizi pubblici e ci risulta quantomeno incomprensibile che siano oggetto di strali e critiche. Tra l’altro, a proposito di realtà virtuale, negli atti di indirizzo proposti dall’opposizione nei passati consigli comunali, non c’è alcun riferimento alla Tosap. Invitiamo coloro che hanno sempre la bacchetta magica su tutto almeno di ricordare gli atti presentati.

Ribadiamo che non ci interessano slogan e annunci, ma azioni concrete per sostenere coloro che stanno vivendo momenti di grandi difficoltà.

Purtroppo, essendo l’emergenza lunga e complessa, ci farebbe piacere poter contare su proposte realmente responsabili e costruttive da parte di chi pensa eternamente di essere in campagna elettorale.

