Coronavirus: Cornioli “anche oggi 0 positivi, sono 4 i nuovi guariti. Da domani riaprono le casine dell’acqua”

“Anche oggi abbiamo 0 nuovi positivi, sono 4 guariti. Notizie che fanno ben sperare ma che non devono indurci ad abbassare il livello di attenzione.

Come vi abbiamo già comunicato, ricordo che domani riaprono le Casine dell’Acqua (oggi sono state sanificate, come vedete dalla foto) e da lunedì riaprirà l’isola ecologica ma solo per il verde.

Riprendiamo pian piano la nostra normalità ma sempre seguendo le regole, mi raccomando”.

