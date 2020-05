Consegnate oggi le card ai pensionati degli orti sociali. Venti euro di contributo ad ogni titolare di appezzamento di terreno per le spese di sementi e piantine, quale parziale minimo

indennizzo per il periodo di chiusura forzata a causa delle disposizioni relative al contenimento Covid-19. Grazie al contributo di Tecniconsul Energia in collaborazione con la Società Rionale Madonna del Latte e la fattiva organizzazione dell’assessore Monica Bartolini oggi pomeriggio all’ingresso della struttura comunale sono state consegnate le prime card: la consegna in maniera sicura e ordinata proseguirà anche nella giornata di domani e giorni a seguire. L’assessore Bartolini ringrazia anche, Silvano Anderini presidente del comitato di gestione degli orti sociali che assieme ai rappresentanti della Società Rionale Madonna del Latte hanno organizzato nei minimi dettagli tutte le fasi della distribuzione delle card. “Questo luogo tanto caro ai tifernati e ai nostri anziani va preservato e gestito in sicurezza per garantire una attività di carattere sociale che a Città di Castello rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra comunità locale”, ha precisato l’assessore Bartolini che “ha ringraziato la collega di giunta, Luciana Bassini, il sindaco Luciano Bacchetta e le associazioni di volontariato che si alternano per garantire sicurezza e rispetto delle regole”.

