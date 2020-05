A Sansepolcro il primo Consiglio comunale “live” post Coronavirus. A Sansepolcro il primo Consiglio comunale “live” post Coronavirus

Il Consiglio Comunale di Sansepolcro torna a riunirsi “dal vivo” a Palazzo delle Laudi. Lo farà martedì prossimo 12 maggio alle ore 20.

“La seduta andrà in streaming nel sito internet (www.comune.sansepolcro.ar.it) – spiega il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Moretti – Nè cittadini nè giornalisti, infatti, potranno essere presenti. Abbiamo fatto un sopralluogo nella Sala per verificare che si rispettino le distanze: negli scranni siederanno i capigruppo e il sindaco, mentre tutti gli altri consiglieri saranno dalla parte del pubblico. A questo Consiglio ne seguirà un altro, entro il mese di maggio, per ottimizzare tempi e discussioni. Ringrazio tutti i consiglieri per la disponibilità di questi mesi a confrontarci in maniera virtuale. Finalmente, con tutte le precauzioni, possiamo tornare nella Sala del Consiglio”.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (18 febbraio 2020);

2) Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

3) Comunicazioni del Sindaco;

4) Interrogazione Pd-InComune sulle politiche del personale;

5) Interrogazione Pd-InComune su bando di gara per l’appalto del servizio di avviamento, assistenza ed integrazione del software relativo al progetto;

6) Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune sull’organizzazione del rientro a scuola degli studenti delle scuole di Sansepolcro a settembre 2020;

7) Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su modalità per rientro in sicurezza degli alunni nelle scuole;

8) Interrogazione presentata dai Consiglieri di minoranza sulla comunicazione del Sindaco;

9) Variazione al piano degli investimenti e al piano delle opere pubbliche per il triennio 2020 – 2022 per inserimento e adeguamento vari interventi;

10) Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva per ovviare ad esigenze di gestione (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – G.M.30 DEL 14.02.2020;

11) Rinegoziazione mutui con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell’Accordo ABI- ANCI- UPI del 6 aprile;

12) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 44 in data 28/02/2020 adottata ai sensi dell’ art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

13) Rinuncia al diritto di prelazione per alloggio ex A.T.E.R., in Via Raffaello Scaminossi n. 5;

14) Rinuncia al diritto di prelazione per alloggio ex A.T.E.R. in Via della Costituzione n. 41;

15) Variante semplificata al R.U. N. 11.f per modifiche alla Disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale – COMUNE DI SANSEPOLCRO Provincia di Arezzo Via Matteotti 1- C.A.P. 52037 Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione definitiva ai sensi dell’art. 32, commi da 2 a 4, della L.R. 65/2014;

16) Approvazione di nuove misure incentivanti alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e scioglimento anticipato dei vincoli gravanti sulle aree comprese nei Piani P.E.E.P.;

17) Procedura di cui all’art. 50, comma 12, delle N.T.A. del R.U. – Approvazione di modifiche alla scheda del patrimonio edilizio esistente di cui all’Elaborato 06H – Ambito n.7 a “Valle della Tignana” – Scheda 32R27 – La Canuta (edificio n.3);

18) Variante semplificata al R.U. n. 11.g.1 per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. 65/2014;

19) Variante al R.U. n. 11.e per modifiche alla disciplina di aree con destinazione prevalentemente residenziale – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014;

20) Mozione su stato di attuazione del Regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle;

21) Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle per la sistemazione e riqualificazione dei sentieri e dei cammini locali;

22) Atto di indirizzo in merito ad Emergenza COVID-19 presentato dal Gruppo Consiliare Lega Nord.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati