Oltre 200 utenti alla riapertura dei centri comunali di raccolta di Città di Castello

“Il 16 per cento di raccolta differenziata, sul totale del 66 per cento raggiunto nel 2019 a Città di Castello, proviene dai centri comunali di raccolta, ecco perché è importante metterli di nuovo a disposizione dei cittadini”.

E’ quanto sottolineano l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti e l’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci alla riapertura delle isole ecologiche di via Mascagni, nel capoluogo, e di Trestina, chiuse dallo scorso 13 marzo per l’emergenza da Covid-19, in vista della prossima riattivazione anche dell’impianto di Userna.

Con lunghe, ma ordinate, file, tra ieri pomeriggio a Trestina e stamattina nel capoluogo sono stati oltre 200 gli utenti che hanno raggiunto i centri di raccolta per conferire i diversi materiali, nel rispetto delle disposizioni riguardanti il distanziamento sociale e la protezione individuale stabilite da Sogepu in base alle indicazioni del Governo.

“I tanti cittadini che con un flusso incessante si sono messi in fila ai cancelli testimoniano quanto fosse atteso il ritorno di questo servizio, ma rispecchiano anche il senso di responsabilità con cui i tifernati hanno continuato a gestire la raccolta differenziata in questa delicata fase di emergenza”, osserva Massetti, che indirizza “un plauso all’amministratore unico Cristian Goracci, al direttore Ennio Spazzoli e a tutti gli addetti di Sogepu per aver assicurato la continuità operativa dell’azienda e dei servizi agli utenti in un contesto molto difficile”.

“Nonostante tutto nei primi quattro mesi del 2020 la raccolta differenziata a Città di Castello è rimasta stabilmente al 66 per cento – rileva Goracci – quindi con la riattivazione dei centri di raccolta, per i quali impiegheremo un addetto in più a impianto in relazione alle nuove modalità di accesso, saremo in grado di incrementare ulteriormente il dato comunale, che grazie agli investimenti dell’azienda e alla collaborazione dei cittadini è aumentato di circa 20 punti percentuali tra 2015 e 2019, a fronte di una diminuzione della Tari per le utenze domestiche del 16 per cento nello stesso periodo”.

Nel 2019 a Città di Castello sono state raccolte in totale 23 mila 565 tonnellate di rifiuti urbani, con 15 mila 589 tonnellate di materiali differenziati, di cui 2 mila 484 tonnellate provenienti dai centri di raccolta (Via Mascagni, Trestina, Userna e Polo Integrato di Belladanza), pari all’11 per cento del totale dei rifiuti raccolti e al 16 per cento dei rifiuti differenziati. I rifiuti ingombranti, con oltre 607 tonnellate, sono stati la tipologia di materiale maggiormente conferita dai tifernati nei centri di raccolta, seguiti da rifiuti biodegradabili (386 tonnellate), legno (334 tonnellate), elettrodomestici (268 tonnellate) e materiali inerti provenienti da piccole ristrutturazioni edili (265 tonnellate).

L’accesso ai centri di raccolta comunali di via Mascagni e Trestina sarà soggetto, fino a nuove disposizioni, al rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19: negli impianti potrà accedere a bordo del proprio veicolo un solo utente alla volta, che dovrà obbligatoriamente indossare mascherina e guanti monouso. Una volta all’interno della struttura, il conferimento dei materiali dovrà essere effettuato dallo stesso utente, che dovrà mantenere una distanza di due metri dagli addetti e seguirne le indicazioni. Gli operatori di Sogepu indosseranno tutti i dispositivi di protezione personale necessari.

Il centro di raccolta di via Mascagni sarà a aperto il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il centro di raccolta di Trestina sarà a disposizione degli utenti il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Per ogni informazione i cittadini possono contattare Sogepu al numero verde 800.132152 e via posta elettronica all’indirizzo info@sogepu.com.

Città di Castello, 07.05.2020

