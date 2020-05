“Dare alle nuove vie della città il nome delle radio libere locali”: ordine del giorno dei consiglieri del PD Pescari, Tavernelli e Minciotti

Dare alle nuove vie di Città di Castello il nome delle radio libere locali. E’ la proposta che i consiglieri comunali del Pd Mirko Pescari, Luciano Tavernelli e Massimo Minciotti affidano a un ordine del giorno con cui chiedono alla massima assise cittadina di impegnare la giunta comunale “a prendere in considerazione, nella probabilità di uno sviluppo residenziale previsto dal PRG, che nuove vie a livello toponomastico possano avere il nome delle ra-dio libere locali”. Gli esponenti della maggioranza sottopongono all’esecutivo comunale anche l’esigenza di “valutare la possibilità, di realizzare un archivio storico delle trasmissioni di quel periodo, al fine di salvare questa bellissima esperienza, che rischia di andare perduta, per essere messa a disposizione di coloro che non sono riusciti per motivi di età a vivere questa bellissima fase storica”. Nel ricordare il periodo che alla fine degli anni ‘70 portò “ad un fenomeno unico nel panorama europeo quale la nascita delle radio libere”, Pescari, Tavernelli e Minciotti evidenziano come “anche Città di Castello si è resa protagonista in quel periodo in questo settore, con la nascita di molte radio libere, alcune cessate, mentre altre con coraggio, dedizione e tanto impegno sono riuscite a sopravvivere e conservarsi fino ad oggi”. Citando un articolo della testata web Fuorisacco, i rappresentanti del Pd si fanno carico di sostenere la proposta dell’organo di informazione di “rendere omaggio a tutti quei ra-gazzi, che quelle radio animavano. Quei magnifici eroi che con il loro coraggio (investendo spesso di tasca) e con il loro entusiasmo, hanno dato la possibilità di conoscere un altro festival che non si chiamava San Remo e che aveva tutto un altro sapore e un’altra qualità: le radio libere locali”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati