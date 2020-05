Coronavirus fase 2: Bacchetta “accessi più ampi ai cimiteri, ferma condanna per atto vandalico su mura urbiche”

“Anche oggi i dati sono incoraggianti: un guarito e nessun nuovo positivo. 86 guariti e 24 positivi i numeri complessivi. Circa 100 persone in isolamento domiciliare. Dobbiamo aspettare cosa accadrà tra quindici giorni e se il ritorno ad un po’ di vita sociale ci espone a nuovi contagi. Tutti speriamo di no ed anche dopo un colloquio con la Prefettura, la filosofia di fondo è evitare assembramenti che possano determinare nuovi casi. Evitiamo di raggrupparci, specialmente ragazzi, adolescenti e bambini, anche se loro sono le categorie più compresse. Raccomando il rispetto delle regole, che mi sembra ci sia, e un atteggiamento molto responsabile. La tendenza positiva ci deve far tendere a stabilizzarla per evitare un nuovo giro di vite. La Prefettura ha comunicato nuove aperture per bici, natanti, autocarri, macchinari, motovetture, restauro opere d’arte, tolettatura di animali da compagnia, che avevano sollecitato, e presto parrucchieri ed estetisti. Queste categorie si sono comportate molto bene in generale, tranne piccolissime eccezioni e nonostante il notevole danno avuto dal Covid. Li voglio ringraziare del sacrificio. Rispetto ai cimiteri, cambiano le regole e le maglie si allargheranno di più. Da sabato 9 maggio la mattina entreranno le persone con cognomi compresi tra A-K e nel pomeriggio L-Z, viceversa domenica. Stessi criteri per Trestina, Cerbara, Santa Lucia, Lerchi, San Secondo, Lugnano, Morra, Canoscio, Piosina, San Leo Bastia, Riosecco, Promano. Chiudiamo con un episodio che vogliamo stigmatizzare: l’atto vandalico sulle mura cittadine, oggetto di un grande investimento passato ed anche prossimo nella parte ancora da restaurare. Non so chi ha compiuto il danneggiamento o perché ma si deve vergognare perché è un patrimonio artistico culturale di tutti e tutti abbiamo pagato perché fosse conservato e valorizzato”.

