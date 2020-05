Filippo Schiattelli (PSI) chiede il blocco dell’erogazione per i rimborsi e gli Emolumenti spettanti agli Amministratori, pronta mozione per il prossimo Consiglio comunale

Io sottoscritto Schiattelli Filippo, in riferimento ai tragici eventi cagionati

dall’esecrabile Virus Covid-19 che non ha risparmiato il nostro amato territorio e le cui conseguenze negative nessuno; nel mondo ad oggi può dirsi in grado di quantificare nel dettaglio in termini di salute, economici, sociali, ancorché temporali: avendo apprezzato le numerose e concrete manifestazioni di solidarietà, altruismo, generosità che i nostri Concittadini hanno saputo esprimere in questi giorni e che mi sento in dovere di ringraziare e ricambiare per quanto mi è possibile; ponendo mente al grande sacrificio di ognuno di noi nell’osservare vincoli che, a partire dal secondo dopoguerra non avremmo mai più voluto dover anche solo

immaginare di vivere, il cui rispetto denota, oggi come in passato, il grande Senso Civico, la naturale vocazione al Bene Comune ed al fare Comunità Coesa e Forte dei Tifernati sopra tutto e tutti;



un pensiero speciale corre verso coloro i quali hanno pagato con il prezzo più alto questa battaglia e come non ammirare e ringraziare chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per combattere questo subdolo nemico, ognuno per le proprie competenze; fermamente convinto che per il bene della nostra Città l’amministrazione locale debba essere svolta con il massimo impegno e quindi salvo la figura del Sindaco, per ovvi motivi, gli altri amministratori debbano assolvere il loro ruolo politico senza che

tale incarico rappresenti la propria principale o persino unica fonte di reddito; avendo questo Spettabile Consiglio Comunale già disposto dal suo insediamento che compensi e rimborsi fossero quantificati in base a criteri di contenimento; avendo noi amministratori insieme già effettuato una simbolica donazione in denaro per fronteggiare l’emergenza;



Ebbene ritengo personalmente sia giunto il tempo di fare ancora di più; anche a fronte delle ulteriori ristrettezze economiche e sacrifici che dovremo affrontare tutti assieme da cittadini e che forse potremo essere utili al nostro Paese come esempio da seguire su scala Nazionale;



Chiedo



a questa Amministrazione e a codesto Consiglio Comunale

di impegnarsi a far sì che nel più breve tempo possibile siano, di qui a venire, per un congruo periodo da me individuato fino alla fine di dicembre 2020, bloccate le erogazioni di compensi, rimborsi ed emolumenti spettanti a Consiglieri Comunali, Assessori, Presidente del Consiglio e Vicesindaco nella misura almeno del 50% del totale di attuale competenza;

che le suddette somme siano accantonate con vincolo di destinazione, da definirsi in seguito alle valutazioni di apposita commissione di Programmazione Economica, al fine di impiegarle in soluzioni concrete a diretto beneficio della nostra Comunità Cittadina.

“Il punto in cui siamo arrivati è figlio di chi eravamo ma dove andremo dipende interamente da chi scegliamo di essere oggi”.

