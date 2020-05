Emergenza covid-19: guanti e mascherine ai bordi delle strade, interrogazione del consigliere PD Letizia Guerri

Guanti e mascherine ai bordi delle strade. Con la pandemia crescono i rifiuti e aumentano i rischi per ambiente e salute. Il Comune disponga una campagna di sensibilizzazione per informare tutti i cittadini ,dagli anziani ai più piccini, sulle corrette pratiche di smaltimento di questi presidi e incrementi le postazioni stradali di raccolta differenziata. E’ quanto chiede in una interrogazione il consigliere Pd, Letizia Guerri. “I dispositivi di protezione individuale sono ormai parte integrante della nostra quotidianità. Se l’utilizzo di mascherine e guanti assieme al distanziamento sociale, rientra fra le norme anti contagio rese obbligatorie dall’ultimo dpcm del 26 Aprile; accade purtroppo che gli stessi presidi siano stati gettati ai bordi di marciapiedi, fuori da abitazioni e farmacie o nei parcheggi dei supermercati, già nella quotidianità della quarantena. “Il rischio – precisa Guerri – ora che può derivare da comportamenti simili è duplice. Da un lato c’è il danno ambientale, visto che la maggior parte dei dispositivi abbandonati sono realizzati in fibre di polipropilene o poliestere – cioè plastica – oppure in lattice, nitrile, Pvc o altri materiali sintetici. Dall’altro il potenziale danno sanitario, si parla infatti di rifiuti potenzialmente infetti che andrebbero dunque smaltiti nell’indifferenziata. Le recenti grida di allarme di Legambiente vanno propio in questa direzione”. “Se la vita oltre il lockdown riprende con le progressive riaperture, i dispositivi di protezione individuale ci accompagneranno nei prossimi mesi ma questo non può ne’ deve essere compatibile con un danno ambientale o a maggior ragione, con un possibile danno sanitario”. “L’Istituto Superiore della Sanità – prosegue Letizia Guerri – ha fornito indicazioni chiare e semplici, è quindi necessario informare e responsabilizzare i cittadini sulle corrette modalità di smaltimento di questi rifiuti e metterli anche nella condizione di poter mettere in pratica i messaggi lanciati. Per questo ho interrogato la Giunta Comunale per sapere se sono previste campagna di sensibilizzazione che possano spiegare a tutti, grandi e piccini il corretto smaltimento dei presidi e se non ritiene opportuno valutare il posizionamento di nuovi contenitori stradali di raccolta differenziata proprio per facilitare il recupero effettivo dei materiali da destinare poi al corretto riciclo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati