Covid 19: Cornioli “continua il trend positivo, anche oggi 0 contagi”

“Anche oggi non abbiamo nuovi positivi, confermando così la tendenza degli ultimi giorni. Bene, andiamo avanti, passo dopo passo.

Dobbiamo riconquistare le nostre libertà ma senza rischi e soprattutto nel pieno rispetto delle regole e degli altri. Intanto anche il mondo produttivo si e’ rimesso in moto, con gli imprenditori che hanno individuato percorsi interni e protocolli di sicurezza.

Come vedete, c’e’ grande attenzione da parte di tutti. Non giochiamoci quanto ottenuto dopo tanti sacrifici”.

