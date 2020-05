Coronavirus fase 2 parchi aperti: Massetti “riaperti tutti i parchi, mi raccomando distanza e mascherine”

Sulla riapertura dei parchi cittadini, l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti ha dichiarato che “Subito dopo l’ordinanza sindacale che lo disponeva abbiamo riaperto i parchi cittadini con l’interdizione delle aree giochi. Tante famiglie sono tornate al parco con la giusta mentalità e il giusto criterio: la cautela. Non possiamo vietare l’utilizzo delle strutture con la forza ma confidare e fare appello al senso di responsabilità, che consiglia mantenere il distanziamento sociale e indossare i dispositivi di sicurezza. E’ comprensibile qualche episodio di esuberanza o qualche eccesso specialmente nei bambini e nei ragazzi per lungo tempo chiusi a casa senza frequentare gli impianti sportivi e i loro amici ma i comportamenti devono essere tenuti sotto controllo. E’ possibile anche l’attività fisica e stiamo pensando di riaprire gli impianti sportivi quando ce lo consentirà il Governo. In questo inizio di nuova fase abbiamo proceduto alla manutenzione su tante aree verdi. Rinnovo l’invito a mantenere le distanze, a Città di Castello, dove ci sono tantissime aree verdi, non è difficile, raccomando maggiore attenzione ai luoghi più frequentati come il Parco del Tevere. A fare la differenza sono e saranno i comportamenti individuali”.



