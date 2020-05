Pallavolo: Cardellini (Città di Castello) “unione territoriale, nell’interesse di tutti ed unico modo per andare avanti. Pronti a sederci intorno ad uno tavolo, per favorire l’accordo”

“Dimentichiamoci la pallavolo che conoscevamo fino a qualche settimana fa. Fare sport sarà complicato, e non parlo solo dell’aspetto economico, ma anche sanitario. Dobbiamo tutti fare un passo di lato, si parlino i presidenti di San Giustino, Città di Castello e Sansepolcro, trovino l’accordo e ripartiamo insieme, portando avanti un progetto a medio lungo termine, che abbia come obbiettivo primario il settore giovanile e come punto di arrivo una prima squadra, fatta con atleti del territorio, sono convinto che potremmo togliere grandi soddisfazioni”

