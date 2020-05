I libri creano ponti e in questo periodo abbiamo tutti bisogno di sentirci uniti e vicini. Visto che quest’anno l’emergenza coronavirus non ha permesso di organizzare iniziative legate al “Maggio dei Libri”, il Comune di Montone ha pensato di riempire la propria pagina facebook con i libri. Una proposta per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di leggere. Lo scopo è quello di sostenere la lettura, dare spazio alla fantasia e sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

“Vi chiediamo – spiega in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirco Rinaldi – di partecipare assieme a noi a questa divertente iniziativa: condividete nel vostro profilo una frase, un’immagine, un piccolo video di un libro che vi è particolarmente piaciuto, che amate e che vi è rimasto nel cuore. Nel condividerlo taggate il @comunedimontone e inserite l’hashtag #montonelegge. Vi aspettiamo numerosi, perché i libri ci tengono compagnia e creano forti legami”.

