Giornata mondiale del lavaggio delle mani. Ospedale di Perugia realizza video per un messaggio anti Covid -19

Lavarsi le mani è una delle pratiche da sempre necessaria per chi opera nella assistenza sanitaria. Da quando è scoppiata la pandemia si è rivelata una delle principali precauzioni per rallentare la diffusione del Covid-19.

Oggi che si celebra la 15’ edizione della Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Azienda ospedaliera di Perugia attraverso un video realizzato in alcune strutture dell’ospedale si propone di rafforzare un messaggio importante in ogni contesto, sanitario, ospedaliero e di cura, ma anche di vita quotidiana, familiare, scolastico e lavorativo.

Il video è stato realizzato in collaborazione con il POST Museo della scienza di Perugia, con immagini girate durante l’Open Day di Microbiologia tenutosi il 17 gennaio scorso in occasione della visita di alcune scolaresche al Laboratorio di Microbiologia del Santa Maria della Misericordia.

Anche in quella occasione, i medici ricordavano “come la pratica del lavaggio delle mani, gesto semplice ma essenziale, deve iniziare sin dalla prima infanzia come elemento di prevenzione delle infezioni trasmissibili”.

Da molti anni sia nelle strutture di degenza che nelle aree ambulatoriali dell’ospedale sono stati installati erogatori di gel, a fianco dei quali i cartelli spiegano in maniera semplice le otto fasi da seguire per una corretta igiene delle mani.

