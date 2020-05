Covid 19: Cornioli “0 positivi anche oggi. Igiene e mascherina, primo presidio contro infezione”

“Anche oggi non abbiamo nuovi cittadini positivi al Coronavirus nel territorio di Sansepolcro. Bene, così, dobbiamo continuare a rispettare le regole” Queste le parole del sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli

“la più importante è il corretto modo di indossare la mascherina: che fasci bene il viso e che copra naso e bocca.

L’altra pratica che deve essere assolutamente rispettata è il lavaggio frequente delle mani. Questo, in particolare adesso, in periodo di Coronavirus, ma vale sempre ed è importantissimo.

Oggi ricorre la Giornata mondiale del lavaggio delle mani” conclude Cornioli “un tema a volte sottovalutato. Non lo è affatto e lo dimostrano i dati relativi alle infezioni”.

