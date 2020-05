Coronavirus fase 2 . Il mercato alimentare e dei prodotti agricoli all’ansa del Tevere. Si lavora per tornare in centro

Questa mattina, martedì 5 maggio 2020, è ripresa l’attività del mercato biologico di Città di Castello presso piazzale Ferri e di Trestina in via d’Aquino. Giovedì e sabato anche il mercato settimanale si svolgerà nello stesso luogo e con le stesse modalità che preve-dono il contingentamento e il controllo degli accessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale. Al primo appuntamento dopo lo stop del lock down per il Co-ronavirus era presente l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti che ha spiegato la scelta di trasferire il mercato all’Ansa Tevere: “in questo primissimo periodo di ritorno alla normalità, abbiamo voluto garantire non solo la sicurezza ma anche moda-lità di accesso rapido al mercato. Questa collocazione dei mercati è provvisoria e legata alla massima cautela che deve guidare la nostra azione. Dal punto di vista sociale ed economico, l’Amministrazione vuole che il mercato torni nelle piazze e stiamo già lavo-rando attraverso la Polizia municipale per pianificare l’ipotesi del trasferimento, con i do-vuti aggiustamenti, nel luogo dove il mercato è sempre stato. Se non bastassero le piazze potremmo estendere il perimetro ad altri settori del centro storico ma queste so-no valutazioni ancora premature”. “Desidero fare in bocca al lupo agli operatori del mer-cato per il loro ritorno e speriamo di poter recupare il tempo perdutio anche se il fermo all’economia dovuto alla fase acuta del contagio sarà una ferita profonda e che qualcuno da Roma dovrà impegnarsi a rimarginare anche con aiuti diretti. L’Amministrazione co-munale da parte sua è impegnata ad introdurre nel prossimo bilancio, attualmente in re-dazione, agevolazioni e incentivi per le categorie più colpite dal lock down, commercianti e pubblici esercizi per riuscire a superare i primi mesi del 2020, che sono stati dramma-tici sotto tutti i punti di vista”.

