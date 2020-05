Al via il piano asfaltature 2020 a Citerna. Gli interventi saranno concentrati sulla SP 100, nelle frazioni di Pistrino e Fighille.

“La viabilità comunale e provinciale del comune di Citerna necessitava di un importante piano di asfaltatura e di messa in sicurezza delle strade – ha commentato il sindaco Enea Paladino -. Opere che abbiamo voluto pianificare a inizio mandato anche alla luce della ripartenza economica dove sarà fondamentale la messa in sicurezza tutti gli utenti della strada”. Il primo cittadino poi ringrazia il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta “per la dimostrata attenzione e disponibilità alle esigenze citernesi”.

Il vicesindaco Paolo Carlini aggiunge “un bel lavoro di coordinamento tra l’ufficio tecnico di Citerna e l’ufficio area viabilità della Provincia di Perugia e ringrazio la consigliera con delega alla viabilità, Erika Borghesi e tutto il settore tecnico. I lavori andranno ad interessare i tratti più critici del nostro territorio. Tanto lavoro dovrà essere fatto, questo è solo un ottimo inizio, la nostra volontà è di rimettere in sesto tutta rete viaria che verte in grave stato di degrado, lo faremo mettendo in campo importanti risorse comunali ogni anno per la viabilità”.

