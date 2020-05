Prosegue il lavoro di Anghiari Dance Hub per i giovani coreografi

Anghiari Dance Hub, Centro di promozione della danza nato nel gennaio 2015 per fornire a giovani / nuovi coreografi, e ai loro interpreti, strumenti di approfondimento del proprio percorso creativo, prosegue il suo lavoro anche in tempi di emergenza sanitaria.

E’ scaduta, domenica 19 aprile, la VI edizione del bando per l’assegnazione di borse di studio per un minimo di 3 e un massimo di 5 coreografi under 35 e i loro interpreti, che si configura come un percorso di accompagnamento alla creazione nell’ambito del quale gli artisti selezionati avranno la possibilità di confrontarsi con esperti di diversi settori che metteranno a disposizione le proprie conoscenze con l’obiettivo di supportare la realizzazione dei singoli progetti coreografici.

A fine maggio sarà data notizia dei vincitori del bando, scelti tra i 43 progetti coreografici pervenuti.

In questo tempo di attesa ADH sta portando avanti, dal 7 aprile, ADH CALLING… progetto #iorestoacasa, nato nell’ambito delle attività #iorestoacasa delle Residenze Artistiche Toscane, che vuole riunire e mettere in relazione i coreografi e collaboratori che hanno abitato il progetto nei suoi cinque anni di vita per provare ad immaginare scenari futuri.

ADH Calling, un ciclo di live Instagram a due realizzato in collaborazione con Simone Pacini di fattiditeatro, dal 2019 partner di ADH, ha già incontrato Davide Valrosso (coreografo partner di Anghiari Dance Hub), Andrea Dore e Lucrezia C. Gabrieli (ADH 2019), Giovanna Rovedo e Tommaso Monza (ADH 2015), Andrea Zardi (ADH 2018), Elisa Cenni (insegnante Aplomb Danza, partner ADH), Francesco Colaleo (ADH 2016), Anna Altobello (ADH 2016).

Le prossime interviste saranno quelle di Adriano Bolognino (martedì 5 maggio), Salvatore Insana e Elisa Turco Liveri (giovedì 7 maggio), Francesco Michele Laterza (martedì 12 maggio), Paolo Rosini (giovedì 14 maggio), Donatella Morrone/ Mea Morris (martedì 19 maggio), Salvo Lombardo (giovedì 21 maggio), Mosè Risaliti (martedì 26 maggio), Monica Gentile (giovedì 28 maggio).

Dalle interviste sono emerse, in questo momento di crisi, delle grandi possibilità artistiche e progettuali per i coreografi e i collaboratori che hanno abitato Anghiari nei cinque anni di vita del progetto. Nel senso generale di smarrimento, prodotto soprattutto dalla costrizione forzata del corpo incapace sia di danzare che di connettersi con altri corpi, in questi “abbracci virtuali” i giovani coreografi hanno mostrato una generale necessità di continuare a studiare, ricercare e immaginare percorsi futuri, valutando anche e non solo le possibilità offerte dalle piattaforme digitali. A tale proposito, negli ultimi incontri è stata commentata la novità della “residenza digitale” proposta recentemente da Armunia e Kilowatt/Capotrave alla quale Anghiari Dance Hub e Amat si sono unite.

La rubrica, in diretta su Instagram @anghiaridancehub il martedì e il giovedì alle ore 16 è registrata e postata sui canali IGTV, Facebook e YouTube di Anghiari Dance Hub. Inoltre, su Facebook si aggiungono video creati dai coreografi e consigli di visione e di lettura (film, performance, opere, teatro, balletto, danza, musica, arte visiva).

Link

Instagram

https://www.instagram.com/anghiaridancehub

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCT8BGiBsZnxdimzoZkvUQcg/

Facebook

https://www.facebook.com/AnghiariDanceHub/

