Fase 2: Cornioli 0 positivi e 4 guariti. Un appello ai ragazzi, portate le mascherine”

“Siamo all’inizio della fase 2 e si registrano 0 nuovi positivi e 4 guariti, risultati dal drive thru di sabato scorso. Domani è in programma un altro drive thru.

Questa prima giornata della seconda fase ha fatto vedere un buon comportamento da parte della maggior parte della popolazione, ma vorrei richiamare l’attenzione di tutti sui più giovani. I ragazzi tendono a muoversi e incontrarsi. Li abbiamo visti, spesso non portano nemmeno le mascherine.

Questo non va bene, lo sappiamo ormai tutti che l’emergenza NON è finita e ciò significa che dobbiamo ancora fare dei sacrifici, necessari per non buttare al vento tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi. Stesso discorso vale per coloro che stanno fuori portando la mascherina sul mento o lasciando fuori il naso. E’ come non averla, ricordatelo. Teniamo duro, ce la faremo. Ma ognuno di noi deve fare la sua parte, mi raccomando”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati