Emergenza covid-19: interrogazione del consigliere Luigi Bartolini, (PSI), su utilizzo piazze e spazi del centro storico per mercati settimanali settore alimentare

Utilizzo delle piazze e di tutti gli spazi praticabili e sicuri per lo svol-gimento dei tradizionali mercati settimanali del settore alimentare. E’ quanto chiede in una interrogazione il consigliere comunale del Psi, Luigi Bartolini. “Visto che dopo 60 giorni di “lockdwon” con le conseguenti misure legate ai vari Dpcm da oggi lunedi 4 maggio si possono effettuare i mercati settimanali solo del settore alimentare nel centro storico. Tenuto conto che entro breve tempo – prosegue Bartolini – dovranno riaprire i battenti anche gli altri settori merceo-logici ed in tutto sono circa 60 le postazioni previste nei vari ambiti di vendita e che si dovranno applicare e rispettare le regole previ-ste in materia di sicurezza sanitaria, distanziamento e predisposi-zione di presidi igienizzanti, guanti e dove necessario pannelli di separazione, chiedo di valutare la possibilità di poter usufruire di tutte le piazze all’interno delle mura perimetrali.” Bartolini inoltre sottolinea la eventualità di prendere in considerazione quali spazi della città, piazza Garibaldi, Largo Bartolini, Porta S. Maria Maggio-re la nuova piazza dell’Archeologia. Così facendo si andrebbe a creare un mercato ad anello funzionale ed in sicurezza”. “Tutto questo – conclude Luigi Bartolini – fin quando non saremo tornati alla normalità: ne trarrebbero vantaggio anche i commercianti del centro.” “Chiedo al sindaco Bacchetta e all’assessore Carletti di valutare la mia proposta ed effettuare un sopralluogo con i tecnici per l’eventuale studio di fattibilità

