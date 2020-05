Distretti del cibo, una opportunita’ per il territorio. Il GAL Alta Umbria e la Regione incontrano i sindaci e le associazioni

Il 30 aprile scorso il GAL Alta Umbria ha organizzato un incontro con la Regione Umbria per presentare al territorio l’opportunità offerta dai “Distretti del Cibo”.

I Distretti del Cibo sono uno strumento di programmazione innovativo creato dal Ministero delle Politiche Agricole attraverso il quale si intende promuovere lo sviluppo di iniziative sinergiche per favorire l’integrazione delle filiere agroalimentari. Si tratta di un complesso percorso di progettazione in grado di produrre nel periodo medio-lungo importanti risultati sotto il profilo economico. Infatti, a parte la possibilità di accedere a risorse pubbliche ad hoc, i Distretti consentono di mettere a sistema le filiere agro-alimentari dalla fase di produzione fino a quella di promo-commercializzazione dei prodotti.

All’incontro, organizzato in video conferenza dal GAL, hanno partecipato l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole Roberto Morroni e il Dirigente Franco Garofalo, la Presidente del GAL Giuliana Falaschi e oltre 30 tra Sindaci, Assessori dei Comuni del territorio e rappresentanti delle Associazioni di Categoria (in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, artigianato e commercio).

L’Assessore Morroni, oltre a ribadire le grandi potenzialità dei Distretti, ha sollecitato gli intervenuti a compiere un salto di qualità nella progettazione territoriale, attivando interventi efficaci in grado di influire sulle più importanti variabili chiave dell’area ed evitando iniziative che incidono su porzioni limitate del territorio o di breve efficacia.

Successivamente il Dott. Garofalo ha illustrato le caratteristiche dei Distretti del Cibo e il bando “a sportello” appositamente elaborato dalla Regione che consentirà ai soggetti interessati di presentare domanda per ottenere il riconoscimento di Distretto.

Sono poi seguiti gli interventi dei Sindaci e dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria.

I Sindaci hanno confermato il pieno appoggio all’iniziativa, sottolineando che in un momento difficile come l’attuale è importante affiancare agli interventi urgenti di sostegno alle imprese azioni progettuali più complesse in grado di rilanciare e rendere competitivi i territori nei prossimi anni.

Le Associazioni di Categoria hanno evidenziato l’importanza di sviluppare questo percorso facendo riferimento alle produzioni agroalimentari e alle filiere esistenti che caratterizzano l’intero territorio regionale e la necessità di avviare il complesso percorso di creazione del Distretto.

La Presidente del GAL, Giuliana Falaschi, ha infine chiuso i lavori sintetizzando quanto emerso durante l’incontro: La Presidente ha ribadito la piena disponibilità del GAL a svolgere un ruolo da protagonista fin dai prossimi giorni, attraverso l’organizzazione di un tavolo con AssoGAL Umbria (organismo di cui attualmente Alta Umbria ha la presidenza) e un confronto con gli Assessori regionali di riferimento (agricoltura, turismo e sviluppo economico).

“Si tratta di una grande opportunità e di un lavoro molto complesso – ha concluso Falaschi – che comporterà un notevole sforzo da parte dei GAL e delle loro componenti pubbliche-private. Ma quello che più conta adesso è proporre una efficace riorganizzazione economica dell’intero settore agroalimentare umbro e il superamento di tutte le criticità che allo stato attuale lo rendono poco competitivo rispetto alle imprese e ai territori di altre regioni”.

