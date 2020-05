Coronavirus fase 2 . Come e quando si puo’ accedere ai cimiteri da qui al 17 maggio 2020.

Con la riapertura di cimiteri, parchi e mercati, inizia ufficialmente la fase 2 a Città di Castello. Da qui al 18 maggio il regime sarà orientato a garantire la massima sicurezza e il distanziamento sociale in ognuna di queste aree e come disposto da rispettive ordinanze pubblicate all’Albo Pretorio, l’Amministrazione comunale ha disposto l’apertura del cimitero urbano di via delle Terme oggi per le persone con i cognomi inizianti per A-B, domani, martedì 5 maggio, C-D, mercoledì 6 maggio E-L, giovedì 7 maggio M-Q, venerdì 8 maggio R-Z. Da sabato 9 maggio l’accesso cambia: dalle 9.00 alle 13.00 i cognomi che iniziano con lettere comprese tra A e K e dalle 14.00 alle 18.00 da L a Z. Domenica 10 maggio le fase orarie dei due blocchi saranno invertite: dalle 9.00 alle 13.00 i cognomi che iniziano con lettere comprese tra L e Z e dalle 14.00 alle 18.00 i cognomi con lettere comprese tra la An e la K. Nei giorni successivi si procederà secondo questa alternanza. Lunedì 11 maggio A-K mattina, L-Z pomeriggio, Martedì 12 maggio L-Z mattina e A-K pomeriggio, Mercoledì 13 maggio A-K mattina, L-Z pomeriggio, Giovedì 14 maggio L-Z mattina e A-K pomeriggio, Venerdì 15 maggio A-K mattina, L-Z pomeriggio, Sabato 16 maggio L-Z mattina e A-K pomeriggio, Domenica 17 maggio A-K mattina, L-Z pomeriggio. I cimiteri delle frazioni più grandi, Trestina, Cerbara, Santa Lucia, Lerchi, San Secondo, Lugnano, Morra, Canoscio, Piosina, San Leo Bastia, Riosecco, Promano da domani, martedì 5 maggio, a domenica 17 maggio 2020 saranno accessibili dalle 9,00 alle 12,00 alle persone con cognomi che iniziano con le lettere comprese tra A e K; il pomeriggio, dalle 14.00 alle 17,00 alle persone con cognomi che iniziano con lettere comprese tra L e Z. Da Mercoledì 6 maggio ci sarà un’alternanza tra le lettere dei cognomi: quindi mattina L-Z e pomeriggio A-K, Giovedì 7 maggio A-K mattina e L-Z pomeriggio, Venerdì 8 maggio mattina L-Z e pomeriggio A-K, Sabato 9 maggio A-K mattina e L-Z pomeriggio, Domenica 10 maggio mattina L-Z e pomeriggio A-K, Lunedì 11 maggio A-K mattina e L-Z pomeriggio, Martedì 12 maggio mattina L-Z e pomeriggio A-K, Mercoledì 13 maggio A-K mattina e L-Z pomeriggio, Giovedì 14 maggio mattina L-Z e pomeriggio A-K, Venerdì 15 maggio A-K mattina e L-Z pomeriggio, Sabato 16 maggio mattina L-Z e pomeriggio A-K, Domenica 17 maggio A-K mattina e L-Z pomeriggio. Per tutti gli altri cimiteri l’ingresso, dalle 9,00 alle 17,00 di tutti i giorni, non sarà contingentato.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ha organizzato, insieme all’ufficio cimiteri, la sorveglianza attraverso l’impiego delle Squadre Operative comunali e delle Associazioni di Volontariato al fine di garantire, in sicurezza, l’afflusso dei visitatori: Gruppo Alfa, Associazione Carabinieri in congedo, Arire, Soccorso Fluviale SWRTU, Gruppo comunale di Protezione civile.

Anche i parchi pubblici da oggi, lunedì 4 maggio 2020 sono aperti secondo gli orari consueti ma con interdizione delle aree giochi e sotto il controllo della Polizia Municipale e forze dell’ordine.

Da domani, martedì 5 maggio 2020, a Città di Castello riprende anche l’attività del mercato alimentare e dei produttori agricoli a kilometro zero presso il parcheggio E. Ferri.

Nella stessa giornata si svolgerà anche a Trestina in via D’Aquino il consueto mercato, anche in questo caso limitatamente ai prodotti alimentari e dei produttori agricoli.

Il mercato settimanale di Città di Castello del giovedì e del sabato, sempre dedicato ai prodotti alimentari e agricoli, si svolgerà al parcheggio Ferri con le medesime modalità fino a sabato 16 maggio 2020.

Per i mercati di Città di Castello il C.O.C. ha predisposto la delimitazione delle aree per assicurare il controllo ell’ingresso in entrata ed in uscita al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. Anche in questo caso l’attività di controllo sarà svolta dalle medesime associazioni di volontariato e dalla Polizia Municipale.

