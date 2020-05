“Una Regione che naviga a vista da oltre

due mesi, nessuna strategia, scelte incomprensibili (ancora tutti ricordiamo la conferenza stampa sull’ospedale da campo) e ritardatarie su tutti i fronti, dai tamponi mancati ai test, facendo il pieno nel frattempo di

polemiche strumentali contro il Governo”.

È quanto afferma il consigliere

regionale Michele Bettarelli (Pd) secondo il quale “la trasparenza delle

istituzioni è un principio cardine nel nostro ordinamento, la tutela nei

confronti di tutti i cittadini, ma in Umbria la Giunta non risponde alle

istanze dei consiglieri regionali”.

Bettarelli ricorda che “risale al 31 marzo la mia richiesta di accesso agli

atti effettuata regolarmente in qualità di consigliere, una richiesta d’

informazioni precise, chiare. Quali, l’approvvigionamento di dispositivi

(mascherine, protezioni varie, kit diagnostici, tamponi) e apparecchiature

(ventilatori) suddivisi per fonte di approvvigionamento: Dipartimento

Protezione civile nazionale / Presidenza Consiglio dei ministri (quindi dal

livello nazionale), donazioni di privati, approvvigionamento diretto del

sistema regionale”.

“Una richiesta semplice – stigmatizza Bettarelli -, ma ad oggi nessun

riscontro, seppure non solo il regolamento preveda un tempo massimo per la

risposta, fissato in 10 giorni, ma soprattutto si tratta in parte di quei

dati che l’assessore Coletto, nella sua relazione nel corso del Consiglio

regionale dello scorso 23 aprile ha citato. È proprio in quell’occasione

– ricorda – che l’Assessore ci ha informato che i ventilatori polmonari,

oggetto di una feroce polemica a mezzo stampa con il Governo da parte della

Presidente, nel pieno della pandemia, fortunatamente c’erano ed erano in

ospedali no-COVID”.

“Nessun riscontro – sottolinea il consigliere Dem -, la Regione non

risponde. Non risponde alle richieste di accesso atti, non risponde alle

interrogazioni scritte. In oltre due mesi solo una risposta è stata fornita

in merito all’esenzione del bollo auto. Tanti annunci – continua – e

nessuna strategia. Mentre Regioni limitrofe hanno pianificato una strategia

per la consegna e diffusione dei Dpi è di pochi giorni fa la comunicazione

della Regione ai nostri Sindaci, che finora da soli hanno provveduto a

fronteggiare anche questo lato dell’emergenza, che saranno consegnate

mascherine che loro dovranno distribuire a persone con più di 65 anni e non

autosufficienti, disabili e cittadini in povertà assoluta”.

“Ma la Regione – commenta Bettarelli – naviga a vista o c’è una

strategia sulla distribuzione di mascherine e sulla esecuzione di kit e

tamponi anche questi oggetto di titoli, conferenze stampa e tavoli

‘imminenti’ ancora da farsi? Perché – si domanda ancora il consigliere

di opposizione – le risposte, se ci sono, sono poche e tardive e perché

questa Giunta finge di non vedere le nostre domande? Per ora – conclude –

come diceva un noto politico italiano ‘a pensar male si fa peccato, ma

spesso ci si azzecca’”. RED/as

