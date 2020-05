Umbertide: firmata l’ordinanza di riapertura, regolamentazione e riorganizzazione dei mercati settimanali per la sola vendita di prodotti alimentari

E’ stata firmata l’ordinanza del sindaco Luca Carizia con cui, dal 5 maggio 2020, vengono riaperti, regolamentati e riorganizzati i mercati settimanali del martedì a Pierantonio, del mercoledì e del sabato ad Umbertide capoluogo limitatamente alla sola vendita su area pubblica di generi alimentari.Con l’ordinanza viene rivisto l’intero assetto dei mercati di generi alimentari in modo tale da consentire il loro svolgimento e garantendo al contempo il rispetto delle misure igienico-sanitarie dettate dalle autorità nazionali.La rielaborazione degli spazi ridefinirà i posteggi in modo che vengano rispettate le misure previste dalla normativa nazionale.Sia per gli operatori commerciali che per i cittadini ci saranno delle prescrizioni precise a cui attenersi e ci sarà un’apposita cartellonistica contenente delle informazioni di comportamento all’ingresso dell’area pubblica destinata a mercato dei prodotti alimentari.Il progetto di revisione dell’intero assetto dei mercati settimanali è stato elaborato dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Umbertide con il supporto degli uffici tecnici comunali.Ogni assegnatario dello spazio di vendita dovrà rispettare i posti presenti nella planimetria elaborata dagli uffici comunali competenti.Nella prima giornata di mercato sarà vietato posizionare i veicoli ed aprire i banchi di vendita in assenza degli addetti della Polizia Locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati