Umbertide: cimiteri comunali, si lavora per apertura inizio settimana

A seguito dei chiarimenti da parte del governo centrale tramite FAQ e in attesa dell’incontro che si terrà domani pomeriggio in videoconferenza presso la Prefettura di Perugia per fissare le linee guida a cui i Comuni dovranno attenersi, il Comune di Umbertide è pronto per anticipare alla settimana entrante la riapertura dei cimiteri comunali in piena sicurezza e con le dovute precauzioni. Le decisioni assunte saranno comunicate appena possibile.

