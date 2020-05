Città di Castello: Donna di 56 anni trovata morta nel suo appartamento di via Dante Alighieri

Una donna di 56 anni, residente a Città di Castello, è stato ritrovata priva di vita nel suo appartamento di via Dante Alighieri. La scoperta, dopo che i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, insieme ai medici del 118 e al luogotenente Carabinieri Capalti, hanno dovuto forzare la porta per entrare trovando la cinquantaseienne distesa a terra e priva di vita.

Da una prima ricognizione cadaverica, pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali

