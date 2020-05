Turismo nella Fase 2, “La sfida riguarda tutti noi”. L’assessore Galli guarda avanti. E intanto esce un interessante articolo su “Viaggiare con gusto”

Verso la fase 2, puntando su turismo, enogastronomia e tradizione. Nel nuovo numero della rivista “Viaggiare con gusto”, Sansepolcro è protagonista di un accurato e bellissimo articolo.

“Lo segnaliamo perché crediamo che la nostra città, anche grazie ad una forte attività di marketing, sia tra quelle più a misura d’uomo e più vivibili in vista di un turismo più slow e meno caotico – dichiara l’assessore Luca Galli – Un turismo, quello post Coronavirus, che consenta di rispettare le distanze e che lasci spazio di movimento, senza confusione o folla. Sansepolcro è una città che riparte, grazie all’impegno di tutti”.

Come prevedibile, il “nuovo” turismo sarà essenzialmente italiano e a ranghi ridotti, soprattutto per i prossimi mesi ma la sfida deve essere concretizzata da subito e può essere fatto solo con il coinvolgimento di tutti gli attori che ruotano intorno al mondo del turismo: enti locali, associazioni di categoria, strutture ricettive, associazioni culturali, sportive e ambientali, aziende, guide turistiche.

Un ruolo importante sarà quindi giocato dalla comunicazione e dal marketing, con specifiche iniziative e campagne promozionali. “I risultati delle nostre azioni e del nostro impegno non saranno visibili a breve termine – conclude Galli – Tutta l’Italia deve ripartire e sarà difficile. Ma Sansepolcro ha tutte la carte in regola per rispondere alle nuove esigenze del turismo. Da parte nostra, faremo tutto il possibile, con l’auspicio che anche il Governo attivi un sostegno alla filiera del settore”.

