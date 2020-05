Emergenza Covid 19: Bacchetta “Zero contagi 31 positivi e 80 guariti nella giornata di ieri”

Venerdì 1 Maggio. Emergenza Covid. 31 positivi e 80 guariti con ancora zero positivi nella giornata di ieri. E’ questo il bilancio del quotidiano bollettino Covid-19 comunicato oggi dal sindaco Luciano Bacchetta, all’ingresso degli orti sociali che hanno riaperto i battenti in sicurezza grazie ad un disciplinare con orari di accesso secondo numeri pari e dispari degli appezzamenti assegnati ai pensionati ed anziani, oltre 120 x 100mq ognuno. Il sindaco ha annunciato inoltre che Tecniconsul Energia ha stanziato circa 3000 euro complessivi che attraverso la società rionale madonna del latte ( era presente il presidente della società rionale Massetti assieme al presidente del comitato di gestione orti Anderini) elargirà sotto forma di buono spesa per acquisto sementi o altri prodotti per le attività dei pensionati a cui e’ stato concesso lo spazio di terreno a parziale integrazione del periodo di forzata inattività e conseguente perdita di ortaggi e raccolto. Una particolare forma di vicinanza e sostegno ai pensionati ed anziani resa possibile grazie all’intervento congiunto degli assessori Luciana Bassini e Monica Bartolini. Nel disciplinare di regolamentazione degli ingressi agli orti sono previsti anche i controlli effettuati da tutte le associazioni di volontariato della città che si alterneranno secondo un calendario stabilito fino a Domenica 17 Maggio per garantire la massima sicurezza. Oggi hanno prestato servizio i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri guidati dal Presidente Mario Menghi a cui il sindaco Bacchetta ha rivolto “il ringraziamento per la preziosa opera di vigilanza e controllo estendendo a tutte le altre associazioni la più sentita gratitudine. “Da questo luogo tanto caro ai nostri anziani – ha concluso il sindaco – un saluto e augurio di buon Primo Maggio a tutti i tifernati”.

