Tutto pronto, in Altotevere, per il video concerto social, del primo maggio

Nessuna piazza, nessun classico corteo per questo Primo Maggio. Cgil Cisl Uil, rigorosamente rispettosi delle norme anti-covid19 sospendono la tradizione, ma non rinunciano a parlare di lavoro e non rinunciano a ricordare questa giornata ancora più importante in questo contesto così complesso.

In Alta Valle del Tevere i tre sindacati hanno prodotto un filmato al quale hanno generosamente partecipato anche cantanti, attori, musicisti e lavoratori che verrà trasmesso, domani venerdì 1 maggio dalle 11.30 dalle radio e tv e siti locali: Radio Tiferno Uno, RCC di Umbertide, le televisioni Trg e Ttv, oltre ai siti web come AtvReport.it e PrimoPianoNotizie.tv e naturalmente i canali social di Cgil Cisl e Uil.

La particolarità sarà che ad Umbertide una rete di cittadine e cittadini amplificherà la trasmissione di Rcc dai propri balconi, diffondendola così ad una parte considerevole della popolazione umbertidese e delle immediate frazioni.

“Ringraziamo i mass media locali e tutte le persone che collaboreranno – affermano Cgil, Cisl e Uil dell’Alto Tevere – per rendere questo inedito Primo Maggio una giornata di unione, di vicinanza e di coraggiosa testimonianza, nonostante il coronavirus”.

