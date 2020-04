Sorpresi a consumare alcolici nel retro di un bar a Le Ville a Monterchi. Multa per titolare e clienti

Consumavano alcolici nel retro di un bar di Le Ville a Monterchi. Per questo motivo, i Carabinieri della locale stazione, hanno immediatamente proceduto ad elevare sanzione con sospensione dell’attività per due giorni, al titolare dell’attività, per mancata osservanza dei divieti sanciti dal DPCM Covid 19. La sanzione con segnalazione è stata elevata anche ai 6 clienti, sorpresi nel fatto dalle forze dell’ordine

