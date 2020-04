L’associazione Altotevere contro il cancro, grazie a Petruzzi editore, dona un importante ecografo all’ospedale tifernate.

L’Associazione Altotevere Contro il Cancro nei giorni scorsi ha ultimato un’altra importanza donazione per l’Ospedale di Città di Castello grazie soprattutto alla straordinaria generosità della storica azienda tifernate Petruzzi Editore.

Si tratta di un moderno e costoso ecografo portatile utile per l’integrazione clinica di reparto come la diagnostica peri e post-operatoria, destinato all’Unità Operativa di Urologia tifernate guidata dal Dr. Alessandro Posti.

Questo strumento, completo di tutti gli accessori e del suo carrello, offre un’elevata flessibilità di utilizzo della tecnologia a ultrasuoni, consentendo di eseguire immagini di qualità superiore e formulare diagnosi accurate in qualsiasi situazione.

L’ecografo potrà essere usato anche in Ambulatorio Protetto per esempio per prestazioni di uroflussometria con valutazione post-minzionale perché velocemente richiudibile in una valigetta protettiva e facilmente trasportabile.

L’AACC ringrazia la famiglia Petruzzi per il nobile gesto compiuto per l’associazione e per l’intera comunità altotiberina, soprattutto in questo momento storico molto particolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati