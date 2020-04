Emergenza coronavirus: Bacchetta “torna a casa un paziente ricoverato per covid 19. Un nuovo positivo, riapertura per i mercati alimentari”

“Mi è particolarmente grato fare l’aggiornamento quotidiano in questa giornata in cui un paziente COVID ricoverato da oltre un mese e mezzo a Città di Castello è tornato a casa. E’ un bellissimo segnale della grande professionalità dei nostri operatori: era in condizioni critiche in terapia intensiva ed ora sta così meglio da essere stato traferito nella mattina di oggi in elicottero a Bergamo, dove risiede. Dobbiamo essere molto orgogliosi del grande lavoro fatto dal nostro ospedale, hanno dato una risposta eccezionale, da molti giorni i risultati sono eccellenti. Davvero hanno dovuto affrontare un lavoro improbo, complicato, a volte misconosciuto ma sono stati all’altezza e la città deve essere loro riconoscente. Per quanto riguarda i dati abbiamo un nuovo positivo dopo due settimane di assenza di positivi. Si tratta di un familiare di una persona già positiva. Quindi il virus si è sviluppato dentro una nucleo familiare, come era altamente prevedibile, e non si tratta di un nuovo focolaio. Facciamo gli auguri di pronta guarigione alla persona interessata. Il dato complessivo è di 31 positivi e 80 guariti, speriamo che i guariti continuiano ad aumentare mentre faticosamente torniamo alla vita di prima. L’Amministrazione comunale sta lavorando per dare le prime risposte di riaperture in sicurezza. Martedì ripartirà il mercato biologico a Città di Castello e mercoledì il mercato alimentare a Trestina, giovedì e sabato il mercato alimentare nel centro storico. Naturalmente dovremmo rivedere la collocazione anche se rimarrà nel centro storico perché così è nella nostra storia. Ugualmente dobbiamo garantire la sicurezza ad operatori e cittadini. E’ necessario essere prudenti ed accorti e mantenere i presidi: a questo proposito voglio ringraziare l’amico Marcello Marini, per la donazione di alcune mascherine bianconere, realizzate nella azienda artigiana Anastasis di cui è titolare. Purtroppo tra molte cose a cui abbiamo dovuto rinunciare ci sono anche i campionati di calcio. E’ un amico e ha voluto farmi un regalo con i colori della mia squadra del cuore che è la Juventus; ma è a disposizione per realizzarle anche con i colori di altre squadre. Voglio concludere ringraziando per altre donazioni che ci sono state: la famiglia Bacchi attraverso il braccio operativo Geld ha donato un’apparecchiatura digitale sofisticata all’ospedale, l’AACC attraverso il presidente Cesarotti ha donato presidi importanti all’ospedale, stamattina c’è stata la consegna delle opere della famiglia Rosmini, la donazione della famiglia Paladino. Sono attestazioni del grande senso di solidarietà dei tifernati. Io spero che nei prossimi giorni ci siano altri guariti. L’Amministrazione deve seguire le indicazioni del Governo: i cimiteri rimangono chiusi. Chi li ha aperti, è stato costretto a richiuderli. I sacrifici sono per tutti ma alcune cose stanno cambiando. La prossima settimana riapriremo i parchi. Il Coronavirus è un nemico insidioso e lo possiamo sconfiggere solo con la grande consapevolezza di ciò che dobbiamo fare ”.

COMUNILINEA/2020/30/AP/125/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati