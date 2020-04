Covid 19: Luciana Veschi (Cittadini per Cambiare San Giustino) “tagliati fuori da qualsiasi iniziativa. Nessuna attività consiliare, in queste settimane, urgente la convocazione del Consiglio Comunale, serve chiarire”

“Siamo stati completamente esclusi fuori da qualsiasi iniziativa portata avanti dalla Giunta Fratini, durante l’emergenza Covid 19. Non ci è stata data alcuna possibilità di incidere, di fare proposte. Non è stato favorito nessun confronto tra maggioranza e opposizione, neanche in video conferenza, ne per quanto riguarda i lavori del parlamentino, tanto meno per quanto riguarda i lavori delle commissioni consiliari. Vogliamo un confronto aperto, con la convocazione, quanto prima e in totale sicurezza, del Consiglio Comunale. Serve fare un bilancio dettagliato di quanto fatto nel nostro Comune in queste settimane. Sulla tassazione comunale, la nostra linea è chiara. Aiutare subito le piccole imprese, nei limiti del bilancio, costrette alla chiusura forzata causa pandemia, attraverso la sospensione, per l’anno 2020, delle imposte comunali”.

