1MaggioDigitale: i DigiPASS maratona di eventi online dei DigiPass Umbria

a Incontri e approfondimenti in diretta su YouTube e sui canali social per parlare di lavoro, sfide e opportunità legate ai temi del digitale Una maratona di eventi on-line per celebrare la festa dei lavoratori in questo momento particolare. Si chiama #1MaggioDigitale la non-stop promossa e organizzata dai facilitatori dei DigiPASS dell’Umbria, la rete regionale che comprende Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia e Spoleto, che per venerdì 1 maggio 2020 propongono un “digital talk” per parlare di lavoro, delle sfide e delle opportunità al tempo del digitale attraverso una staffetta di incontri online. Nel corso della giornata, a partire dalle 10, ogni DigiPASS trasmetterà, in diretta streaming dal canale YouTube DigiPASS Umbria ( https://bit.ly/3eo0dZ7 ), un evento digitale di approfondimento tematico sulle prospettive che il digitale può offrire al mondo del lavoro e delle professioni in termini di innovazione e competenze. La maratona degli eventi si svolgerà con questa sequenza: alle 10 prima diretta del DigiPASS Assisi, alle 11 è la volta del DigiPASS Città di Castello, alle 12 il DigiPASS Foligno, alle 13 il DigiPASS di Gubbio, alle 14 il DigiPASS Media Valle del Tevere, alle 15 è la volta del DigiPASS di Narni, alle 16 il DigiPASS di Orvieto, ed a seguire gli eventi del DigiPASS di Perugia alle ore 17 e del DigiPASS di Spoleto alle 18. Filo conduttore degli eventi sarà il digitale, con esempi ed esperienze concrete declinate secondo le specificità del territorio di ciascun DigiPASS, con l’obiettivo di evidenziare come le tecnologie digitali influiscono, ed influiranno sempre più nella rimodulazione e diffusione di nuove forme di occupazione e nella necessaria riconfigurazione delle esigenze formative dei lavoratori che possono offrire nuovi scenari alle aziende o agli Enti pubblici oltre che al mercato del lavoro. La maratona digitale vuole anche essere un’occasione per rafforzare la mission del progetto DigiPASS Umbria, ovvero favorire la crescita della cultura e delle competenze digitali di cittadini ed imprese attraverso la conoscenza, diffusione e l’utilizzo di servizi e strumenti digitali per ampliare sempre più forme di cittadinanza digitale in modo inclusivo e cogliere concretamente le opportunità offerte dall’innovazione.

