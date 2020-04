Moretti (ass.re sport Sansepolcro) “pronta strategia per aiutare, economicamente, le nostre società sportive. Entro il 15 maggio, nuovo Consiglio Comunale, spero di convocarlo in presenza e a Palazzo delle Laudi “

“Per la nostra Amministrazione, lo sport ha un valore sociale ineludibile, sopratutto se questo ha lo scopo di favorire la crescita dei nostri giovani. Siamo in prima linea, per studiare soluzione adeguate, al fine di aiutare concretamente le società sportive del nostro territorio. Ci sono risorse che abbiamo già individuato, nel nostro bilancio, per intervenire su opere di sanificazione e per mettere in grado gli addetti ai lavori di ripartire in totale sicurezza. Tanto dovrà essere cambiato, vedo con favore una collaborazione, mi spingo oltre un’unione tra le società della Altotevere Umbro e della Valtiberina Toscana. Fare rete, collaborare, unire le forze in questo momento è fondamentale, insieme si può vincere la battaglia contro il Covid 19 e ripartire più forti di prima. Entro il 15 maggio tornerà a riunirsi il consiglio Comunale priorità assoluta, quello di farlo in presenza, stiamo verificando se esistono le condizioni, per quanto riguarda il distanziamento sociale tra consiglieri, non ci dovrebbero essere problemi, potendo contare sull’intera sala consiliare detto questo, se si farà, lo faremo nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Tornare a fare politica, nella sede naturale di Palazzo delle Laudi, è già una prima importante vittoria. Colgo l’occasione che mi viene concessa per ringraziare, pubblicamente, maggioranza e opposizione, per il prezioso contributo dato in questa fase di grave emergenza”

