Interventi di manutenzione straordinaria alla Pineta Ranieri in previsione della riapertura

La Pineta Ranieri nei giorni scorsi è stata interessata da alcuni interventi di manutenzione straordinaria. I lavori hanno interessato la pulizia del tratto conclusivo del parco su due aree: una pioppeta che occupa la parte bassa dell’area verde a ridosso del fosso Rio e l’abetaia adiacente. In queste due zone la vegetazione del sottobosco presentava una crescita abbondante ed incontrollata di rovi e sterpaglie. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di un trincia semiforestale montato sul braccio di un escavatore cingolato, che ha permesso di ripulire il sottobosco da tutte le sterpaglie e piccoli tronchi.Come spiega l’assessore Francesco Cenciarini: “I dipendenti del servizio manutenzioni esterne del Comune di Umbertide hanno provveduto all’abbattimento degli alberi secchi e pericolosi ed alla rimozione degli alberi caduti, per garantire maggior sicurezza all’interno del parco, in previsione della sua riapertura. Il lavoro ha così permesso il recupero di una ampia zona alberata”.Per quanto riguarda la pulizia del verde pubblico, rende noto l’assessore “gli interventi sono iniziati la settimana scorsa. Si sta procedendo per zone omogenee, dando la precedenza a parchi ed aree verdi su zone abitate, per poi proseguire con i verdi residui e marginali”.

