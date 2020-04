Giovane di Sansepolcro circola in auto alle 4 di mattina con 10 grammi di sostanza stupefacente, segnalato e multato per inosservanza norme su Covid 19

Un giovane biturgense con precedenti, alle 4 di mattina della scorsa notte, è stato fermato dai Carabinieri della locale compagnia di Sansepolcro, per un controllo di routine, finalizzato al rispetto e al contenimento delle norme vigenti, in materia di Covid 19. Nel corso della verifica, il giovane, molto distante dalla propria abitazione, non ha saputo dare le opportune giustificazioni circa la sua presenza in loco, iniziando a mostrare chiari ed evidenti segni di nervosismo. I militari, quindi, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’auto, rinvenendo 10 grammi di sostanza stupefacente, marjuana per l’esattezza. Al termine del controllo, il giovane è stato invitato a rientrare nella propria abitazione e segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti in base all’articolo 75 del D.P.R. 309/90, oltre ad essere multato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione alle misure di contenimento del Covid-19.

