Covid 19: Umbertide Partecipa “cerchiamo di sostenere l’appello delle scuole di danza del territorio della Regione Umbria”

Gentile Presidente e Gentili Assessori,



Quali promotori della RASSEGNA UMBRA SCUOLE DI DANZA che rappresenta in Umbria un evento ormai storico e che nel corso dei passati 25 anni ha visto partecipare la quasi totalità delle scuole di danza umbre, ci sentiamo in dovere di portare alla vostra attenzione un grido di aiuto che sappiamo essere condiviso da tutte le scuole di danza del territorio regionale. Senza nulla dover aggiungere alla situazione di emergenza che noi tutti stiamo vivendo, vorremmo con la presente portare alla vostra attenzione la drammaticità in cui vengono a trovarsi le Scuole di Danza del territorio umbro. In tutta Italia si stanno moltiplicando iniziative che hanno lo scopo di denunciare lo stato disastroso a cui vanno incontro le scuole di danza: soprattutto ora, in cui si delinea una riapertura delle scuole dell’obbligo a Maggio, c’è il forte rischio che le scuole di danza possano riaprire i battenti solo a Settembre. In questa prospettiva noi tutti ci chiediamo come sarà possibile pagare gli affitti, le bollette delle utenze, le polizze assicurative, la SAIE, la TARI e la TASI, per non parlare dei nostri maestri i quali, da un giorno all’altro, hanno perso il proprio lavoro e con esso ogni sostegno economico. In questo momento la crescita e l’educazione di un giovane non ha più importanza: deve rimanere chiuso dentro le mura domestiche ed implementare i rapporti sui social… studiare da casa… imparare a crescere come piccoli robot. Da un giorno all’altro la vita sociale, la bellezza e l’importanza del condividere assieme ad altri la propria crescita intellettiva e spirituale non ha più importanza…. l’attività fisica, psicomotoria, l’apprendimento artistico-culturale di cui un giovane beneficiava durante il proprio percorso di crescita ora non hanno più importanza. Certamente l’urgenza sanitaria ha imposto delle regole che noi tutti stiamo rispettando: ma se da una parte il Governo sta pensando a come far ripartire le fabbriche, nessuno sembrerebbe preoccupato del nostro mondo che invece ha subito un colpo enorme, e rischia di non poter ripartire. Con ansia e preoccupazione difficile da dissimulare, ci preme avere certezze e rassicurazioni su queste che sono le principali problematiche:



• – la data della riapertura plausibile per le scuole di danza

• – la possibilità di sospensione dei canoni di affitto anche per le strutture private

• – la sospensione dei mutui connessi alle attività didattiche

• – la sospensione delle bollette relative alle utenze a partire della data dello stato di emergenza e fino alla sua sospensione

• – la sospensione di ogni imposta (TARI,TASI…) fino alla fine dell’emergenza, o ancor meglio fino alla riapertura ufficiale delle scuole

• – la possibilità per i maestri delle scuole di danza di accedere all’indennizzo minimo garantito negli altri settori, basandosi su una media dei rimborsi percepiti ( e certificati dai bonifici ) nei mesi precedenti

• – in previsione di una prossima riapertura, l’analisi di provvedimenti che permettano agli allievi di poter frequentare le scuole di danza in modo adeguato, consapevoli che l’attività coreutica prevede un lavoro fisico nella sala di danza per cui i provvedimenti che potranno essere adottati ad esempio per le fabbriche – mascherine, distanziamento sociale – non potranno essere adottati nel nostro caso.

L’appello che noi vi rivolgiamo è quello di ascoltare con attenzione questo nostro grido di aiuto, di studiare ogni possibile intervento che sia consono alle competenze regionali ed infine – cosa fondamentale – di farvi portavoce di questo nostro appello fino a Roma e a tutti gli organi governativi competenti

Fiduciosi nel vostro ascolto

Seguono tutte le Scuole di Danza Umbre e dei professionisti che hanno aderito a questa petizione

Luca Bruni

direttore artistico della RASSEGNA UMBRA SCUOLE DI DANZA

promossa e sostenuta dall’Ass. Cult. OPLAS / CENTRO REGIONALE DELLA DANZA UMBRIA

