Coronavirus: Cornioli “altra giornata con 0 positivi”

“Un’altra giornata è passata senza avere nuovi casi positivi, mentre si conta un’altra persona guarita, come risultato dagli esiti del drive thru dei giorni scorsi. Le guarigioni richiedono tempo, lo avete capito, ma ogni giorno facciamo un passo avanti ed è importante continuare in questa direzione. E’ importante mantenere un’attenzione assoluta perchè non sappiamo quanti sono gli asintomatici. Per questo motivo, si rinnova la necessità di indossare le mascherine e di limitare le uscite ai motivi previsti dalla normativa. Intanto anche oggi è stata fatta un’altra seduta di drive thru: insieme alla Asl si continua a monitorare la situazione”.

