“PAD – Postdiploma A Distanza” incontri per gli studenti delle classi quinte del polo tecnico Franchetti Salviani di Citta’ di Castello. #ILPOLOTECNICONONSIFERMA

Il Polo Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello ha programmato e calendarizzato una serie di incontri in modalità on-line, per completare il quadro delle iniziative promosse al fine di favorire la conoscenza delle varie opportunità post-diploma, già svolte fino al mese di febbraio.

“PAD – Postdiploma A Distanza” è coordinato dal prof. Marco Conti e dalle funzioni strumentali prof. sse Patrizia Pauselli e Lucia Gnucci e si avvale della collaborazione di enti ed esperti esterni.

Queste le attività previste:



Facoltà, accesso e servizi dell’Università degli Studi di Perugia

Iniziativa coordinata con il prof. Roberto Rettori, Delegato del Rettore per il settore Orientamento.



Verranno presentati il portale https://www.clickorientaunipg.it/ e gli Open day in streaming.

“Il Curriculum Vitae e la Ricerca Attiva del Lavoro” a cura di ANPAL Servizi

Laboratorio virtuale condotto da Silvia Santarelli di Anpal Servizi s.p.a., Divisione Transizioni – Regione Umbria, centrato sulla redazione del Curriculm Vitae, di una lettera di presentazione in

linea con il proprio profilo professionale e sulla tecniche e strumenti per la loro promozione.

“Politiche Attive del Lavoro e mercato del lavoro in Alta Valle del Tevere” a cura di ARPAL.

Incontri on-line con Christian Biagini, dell’Agenzia Regionale Umbra per le Politiche Attive del Lavoro, tesi a favorire conoscenza ed opportunità del mondo del lavoro territoriale .



ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE: il modello UMBRIA a cura di ITS Umbria Academy Presentazione on-line dei corsi con Massimiliano Santicchi, docente LABOMEC, Elena Lazzaroni e Loredana Platoni dell’Ufficio Orientamento ITS Umbria Academy

“E’ un periodo di forte disorientamento per tutti, a maggior ragione per i ragazzi che hanno perso da un giorno all’altro tanti importanti punti di riferimento. Cercare poi di concentrare il pensiero a quello che potrà accadere fra qualche mese è oggi più complesso che mai per tutti noi. Nel nostro Istituto, in particolare, 150 giovani saranno chiamati, dopo l’esame di stato, a compiere una scelta decisiva per il loro futuro; in quest’ottica il Polo Tecnico ha progettato PAD – Postdiploma A Distanza per aiutare i ragazzi a ricentrarsi sulla possibilità che hanno di determinare le proprie

scelte e le proprie modalità di risposta ad un mondo complesso e incerto” ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. ssa Valeria Vaccari.

