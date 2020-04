Coronavirus: “nuovi strumenti e sostegni straordinari per settore cultura, arte, spettacolo e impresa creativa” – Bori e Bettarelli (PD) annunciano mozione

“L’Umbria – spiegano Bori e Bettarelli – è caratterizzata da un

fiorente tessuto culturale, ricco di associazioni e operatori che vanno dal

grande evento internazionale ai preziosi appuntamenti locali. Realtà come

Umbria Jazz, il Festival dei Due Mondi, il Festival Internazionale del

Giornalismo hanno contribuito alla crescita di numerose professionalità,

facendo dell’Umbria un importante hub di produzione e fruizione artistica. Il

tutto – continuano – avvalorato dalle tante istituzioni culturali presenti,

come l’Università degli Studi, l’Università per Stranieri,

l’Accademia di Belle Arti e i Conservatori. In questo comparto –

commentano – hanno trovato occupazione molte professionalità: prima della

pandemia erano registrate 31 industrie culturali per 1337 addetti, a cui

aggiungere i professionisti della comunicazione e i produttori di beni e

servizi che vi gravitano intorno. Oltre all’amplissimo settore degli

artisti indipendenti e delle produzioni locali, che non fanno parte di teatri

e che contribuiscono a far crescere i territori con il loro fondamentale

contributo”.

“La pandemia ha bloccato tutto – proseguono Bori e Bettarelli – ed

ecco, quindi, la necessità di un nuovo modello di fruizione di beni

culturali, musei, teatro, musica, cinema. Il Governo sta facendo la sua parte

con fondi e stanziamenti per sostenere l’emergenza del settore, che al

momento contano già 130 milioni di euro disponibili, che coprono anche i

lavoratori intermittenti e le partite iva. Altri 20 milioni andranno ai

professionisti esclusi dal Fondo unico dello spettacolo. Sospese poi le

scadenze tributarie specifiche e il versamento dei premi assicurativi per chi

gestisce teatri e sale da concerti. Un importante impianto di aiuti, dunque,

e la Regione deve fare altrettanto, anche andando a ripensare alcuni format

tradizionali”.

Bori e Bettarelli auspicano che “anche la Regione Umbria faccia la sua parte

con la possibilità di riscoprire la modalità drive-in per il cinema, mentre

per il ritorno del teatro all’aperto si potrebbero utilizzare gli spazi già

esistenti, con location che meglio si adattano alle mutate esigenze. Va

istituito subito un fondo regionale di solidarietà per la cultura,

accompagnato da agevolazioni, sgravi fiscali e recupero dei costi Siae. Utile

dialogare con il Governo per la piattaforma online di digital tour, per la

messa in onda di spettacoli musicali, teatrali e performance artistiche dal

vivo, attraverso l’utilizzo da parte degli artisti e dei lavoratori dello

spettacolo di spazi oggi vuoti come teatri e cinema. E una piattaforma on

demand che raccolga tutti gli spettacoli fin qui realizzati in Umbria. Per

coordinare il tutto – concludono – è necessario istituire una ‘Consulta

regionale permanente’ come luogo di confronto, studio e progettazione”.

