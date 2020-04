Casucci (Lega) “Grande soddisfazione: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati nella Rsa di Badia Tedalda. I nostri nonni stanno bene!”

Il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) nei giorni scorsi, come per le altre Rsa toscane, aveva chiesto che finalmente venissero eseguiti i tamponi orofaringei anche per la Rsa di Badia

“Esprimo grande soddisfazione per il fatto che i tamponi, effettuati nelle Rsa di Badia Tedalda, sono risultati tutti negativi. I nostri nonni stanno bene! Una gran bella notizia che va a sommarsi a quella della fine della “zona arancione”, come annunciato dal sindaco Alberto Santucci. Ho sempre posto massima attenzione e cura per la vicenda delle residenze sanitarie assistenziali della Toscana chiedendo che venissero finalmente eseguiti, dopo settimane di attesa, i tamponi orofaringei anche nella Rsa di Badia Tedalda” dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).

