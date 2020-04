Emergenza coronavirus: Cornioli “anche oggi nessun contagio. Torna a casa, la donna ricoverata al San Donato”

“Anche oggi non ci sono nuovi casi di positivi nel nostro territorio. Inoltre, la donna ricoverata al San Donato ha fatto ritorno a casa. Una bella notizia: può continuare la convalescenza al domicilio. L’altra persona, ancora in Terapia Intensiva, sta pian piano migliorando. Auguri ad entrambi!

L’avvicinarsi della fase 2 non ci deve trarre in inganno. Mascherina e distanza sociale sono ancora, e sempre di più, degli imperativi per tutti noi. No alla leggerezza nei comportamenti: teniamo alta la guardia, soprattutto negli ambienti che consideriamo familiari”.

Queste le parole del sindaco Cornioli al termine della giornata

