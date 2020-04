Umbertide ha commemorato il 25 Aprile

Con una cerimonia simbolica che si è svolta nella mattinata di sabato 25 Aprile a Umbertide è stato commemorato il 75esimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e il 76esimo anniversario dal bombardamento di Borgo San Giovanni.Nel pieno rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, alle ore 11, in piazza XXV Aprile il sindaco Luca Carizia, accompagnato dal gonfalone del Comune di Umbertide, ha deposto una corona di alloro in ricordo degli oltre 70 umbertidesi che persero la vita la mattina del 25 Aprile 1944 e per onorare tutti coloro che col proprio sacrificio contribuirono 75 anni fa a liberare l’Italia dal nazifascismo.

