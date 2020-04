San Giustino : confermata, da domenica 26 aprile, l’apertura dei cimiteri

Come anticipato da domenica 26 aprile sarà consentito l’accesso ai cimiteri di San Giustino, di Celalba e Selci Lama.

Il tutto nel rispetto massimo delle regole sul distanziamento fisico che i DPCM ancora in vigore impongono.

L’accesso sarà consentito dalla ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 e solo in presenza di personale comunale e/o della Protezione Civile.

Le persone dovranno essere munite di protezione naso-bocca e di guanti, rispettando il distanziamento sociale.

“La riapertura dei cimiteri è un ulteriore passo in avanti verso il ritorno alla normalità e in questa fase servirà da parte di tutti un forte senso di responsabilità – dichiara il Sindaco Paolo Fratini – rimangono in vigore infatti le direttive valide fino al 3 maggio, per le quali sono consentiti solamente gli spostamenti per stretta necessità. Necessità, quella di portare un saluto ai propri cari defunti, che è molto sentita in gran parte della comunità. Considero questa riapertura come un atto di fiducia nei confronti di tutti i cittadini.”

